” ساما ” تؤكد على البنوك عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة

علي القحطاني(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، اليوم الأربعاء، على جميع البنوك تنفيذ التوجيهات السامية الخاصة بصرف بدل غلاء المعيشة والمكافأة للعسكريين المرابطين بالحد الجنوبي، وتلافي تأثرها عند تطبيق الاستقطاعات الدورية.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه في حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه، فإنه يجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

كما دعت ” ساما ” ، كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء فيها، في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر بحقهم.