برمجية خبيثة تستولى على رسائل ” واتساب ” في هدوء

موسكو(صدى):

أعلن باحثون، عن وجود برمجية خبيثة جديدة مصدرها إحدى الشركات الإيطالية، تستهدف جوالات ” أندرويد ” ، معتبرين إياها إحدى أكثر البرمجيات الخبيثة تقدمًا.

وأوضح الباحثون لدى شركة الأمن السيبراني الروسية ” كاسبر سكاي لاب ” ، أن البرمجية الجديدة ” سكيغوفري ” تتسلل إلى الجوالات في هدوء ويمكنها الاستيلاء على رسائل تطبيق ” واتساب “.

وتوصل الباحثون أنه من المتوقع أن تكون الشركة الإيطالية المصنعة لهذه البرمجيات شركة تدعى ” نيغ ” في روما، وفقًا لبعض الدلائل التي تم التوصل لها.