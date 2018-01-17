إشراف المملكة على وديعة الملياري دولار المقدمة للبنك المركزي اليمني
كشفت مصادر عن أن الوديعة التي قدمتها المملكة، اليوم الأربعاء؛ لصالح البنك المركزي اليمني لحماية العملة المحلية، ستكون تحت إشراف سعودي 100%.
وقالت المصادر، إن تلك الخطوة من شأنها أن تحمي الأموال العامة اليمنية، من مسلسل نهب الحوثيون لـ أموال الشعب.
وكانت المملكة أودعت ملياري دولار في البنك المركزي اليمني؛ لحماية العملة المحلية، معلنةً أن وديعة الملياري دولار ستنعكس إيجاباً على أحوال المواطنين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحوثيين بيستميتون للحصول على هذا المبلغ
علشان يحاربونا به
أنتبهوا🤔