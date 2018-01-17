مع ارتفاع حدة انتهاكات الحوثيون.. الظروف المعيشية الصعبة تدفع شاب يمني للانتحار

فهمي محمد(صدى):

في ظل استمرار مليشيات الحوثي الإيرانية، في انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، باتت معاناة الشباب تجبرهم على اللجوء إلى التخلص من حياتهم؛ لشعورهم بالظلم تحت مظلة الميليشيا الإرهابية.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الأنباء حول إقدام شابًا يمنيا على الانتحار؛ بسبب ظروفه المعيشية الصعبة.

ونشر النشطاء صورة، مدعين أنها صورة الشاب المنتحر، مشيرين إلى أنه أحد أبناء ” عدن ” ، وقام بطعن نفسه؛ لانهاء حياته التي لوثتها الميليشيا الإرهابية، وحطمتها.

وفي الآونة الأخير اتجهت الميليشيا الإيرانية إلى التضيق على الشعب اليمني بالاستيلاء على الشاحنات الإغاثية التي تحمل المساعدات إلى المواطنين؛ لتقوم ببيعها والاستفادة من الأموال؛ لصالح مجهودهم الحربي.