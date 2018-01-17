لأول مرة.. أمريكي مسلم يؤدي القسم على المصحف

واشنطن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسلم أمريكي يؤدي القسم لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد تعيينة وزيراً للتعليم.

وعُين عاطف قرني، مواطن امريكي من أصول باكستانية، يوم الإثنين وزيراً للتعليم في ولاية فيرجينيا الأميركية، ليصبح أول مسلم يتقلد المنصب بأمريكا.