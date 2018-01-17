لأول مرة.. أمريكي مسلم يؤدي القسم على المصحف
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسلم أمريكي يؤدي القسم لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد تعيينة وزيراً للتعليم.
وعُين عاطف قرني، مواطن امريكي من أصول باكستانية، يوم الإثنين وزيراً للتعليم في ولاية فيرجينيا الأميركية، ليصبح أول مسلم يتقلد المنصب بأمريكا.
في مشهد جميل ولأول مرة في تاريخ #أمريكا.!
"مسلم" يؤدي القسم على القرآن ، بعد تعيينه وزيراً للتعليم..🌹 pic.twitter.com/IbuCraHRhM
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) 17 January 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 3 ساعات
عاطف قرني🤔
من وين طلع لنا هذا بعد🤗🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41375 ] نشر منذ 14 دقيقة
شي طيب ,,
,, موفق خير ,,