الاتحاد الانجليزي يكشف عن أسباب إيقاف فينغر 3 مباريات

ماجد محمد(صدى):

هاجم مدرب الأرسنال، أرسين فينغر، الحكم مايك دين، واصفه بأنه غير نزيه، وعار على التحكيم.

وأوضح تقرير الحكم الذي تم رفعه للاتحاد الانجليزي، أن فينغر دخل في مشادة كلامية حادة معه عقب احتساب ركلة جزاء لفريق وست بروميتش.

وقال الحكم في التقرير إن ” فينغر ” ، وصفه بانه غير نزيه وأصر على ذلك، بالإضافة إلى وصفه بأنه عار وليس محترف.

وانتهت المباراة بين الأرسنال وبروميتش بالتعادل الإيجابي 1-1، وتم إيقاف فينغر ثلاث مباريات؛ لسوء التصرف، وانتهت تلك العقوبة الاحد الماضي.