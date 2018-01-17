الجيش المصري يقضي على مسلحا ويضبط 22 من المشتبه فيهم بشمال سيناء

القاهرة(صدى):

تمكن الجيش المصري من القضاء على أحد العناصر المسلحة الخطيرة وعثرت بحوزته على بندقية آلية وأجهزة اتصال حديثة في شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي في بيان له اليوم أنه تم اكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي خاصة بالعناصر المسلحة، والقبض على 22 فردا من المشتبه في دعمهم للعناصر المسلحة.

ونوه بأنه تم اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة، فضلا عن تدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر المسلحة في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.