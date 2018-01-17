أهالي القطيف يشيدون بدور الأمن في مواجهة الإرهاب

خالد الضبيبي(صدى):

أشاد أهالي القطيف، بدور الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون والنظام، داعين المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم.

وأكد الأهالي، أن التعاون بين المواطن ورجل الأمن ينطلق من استشعار المسؤولية في حفظ الأمن، مشيرين إلى أن الجزاء العادل مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة الآمنين.

واعتبر المواطنون، أن إيواء المطلوبين يمثل جريمة كبرى، مؤكدين أن يد العدالة ستطال الإرهاب طال الزمن أو قصر، وأن الأجهزة الامنية تعمل على مدار الساعة لتوفير جميع أسباب الراحة والأمن والاستقرار للمواطن.

كما أوضح الأهالي، أن اللعب على وتر النسيج الاجتماعي لن ينجح على الإطلاق.