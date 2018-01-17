تفاصيل المنتجات التمويلية والسكنية ببرنامج ” سكني 2018 “

نايف السالم(صدى):

شملت المنتجات التمويلية والسكنية التي أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تخصيصها في الدفعة الأولى لبرنامج ” سكني 2018 ” ، 2684 تمويلاً مدعوم الأرباح، منها 1396 في مدينة الرياض.

وقالت مصادر، إن عدد المنتجات السكنية في مدينة الرياض بلغ 505 وحدة سكنية، وعدد المنتجات التمويلية في مدينة مكة المكرمة بلغ 271 منتجاً، والوحدات السكنية 4624 وحدة.

وفيما يخص مدينتي الخبر والدمام، فقد بلغ عدد المنتجات التمويلية المقدمة فيهما 289 منتجاً، بالإضافة إلى 1552 وحدة سكنية في الخبر فقط، بينما احتلت مدينة حائل المرتبة الاولى في عدد منتجات الأراضي المجانية بـ2000 قطعة أرض.