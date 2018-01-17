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النقد: يحق تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل

النقد: يحق تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل
علي القحطاني (صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد “.

وأضافت المؤسسة: ” يجوز لجهة التمويل الحصول على تعويض بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ ٨/١١/٢٠١٤ “.


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