بعد 3 شهور من إطلاقه.. العدل تكشف كيفية عمل ” التواصل العدلي “

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن كيفية عمل حساب التواصل العدلي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، منذ بداية انطلاقه قبل 3 أشهر وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن حساب التواصل العدلي يضم فريق عمل مختص تم تشكيله من قبل وكالة الشؤون القضائية، وهو مسئول عن استقبال الأسئلة والملاحظات والشكاوى الخاصة بالمستفيدين.

وأكد أن الإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات تأتي بعد صياغة الفريق المختص للردود والموافقة عليها من قبل مسؤول مرجعي؛ لضمان صحتها ودقتها.

كما يتم رصد الأسئلة المتكررة والأكثر شيوعًا باستمرار من خلال فريق العمل؛ وذلك لإنشاء دليل يكون متاحًا للمستفيدين لخدمتهم بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، ويتم متابعة جميع ردود الفعل التي ترد للحساب ويتم مناقشتها بشكل مستمر للوصول إلى أفضل إجابة على المستفيدين.

وأشارت إلى انه يأتي في آخر خطوة للفريق تقديم تقرير بشكل دوري للإدارات المعنية، والذي يتضمن كل الاستفسارات والقضايا التي وردت على الحساب وتم التعامل معها، بالإضافة إلى التي لم يتم التجاوب معها؛ لإطلاع المسئولين على آراء الجمهور والمواضيع التي يهتمون بها بشكل دوري ومستمر.

يُذكر أن حساب التواصل العدلي تم تدشينه منذ 3 أشهر على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ لفتح نافذة واسعة تتيح التواصل السريع بين وزارة العدل والمستفيدين الذين لديهم استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى أو رغبة إطلاع ومعرفة.