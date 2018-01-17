” توم كروز ” يتسبب في شلل مروري وسط لندن

لندن(صدى):

تسبب النجم العالمي توم كروز، في شل حركة المرور في أجزاء من وسط لندن، فيما كان يعدو على سقف جسر سكة حديد، في أحدث سلسلة أفلام ” مهمة مستحيلة ” .

وتوقفت حركة المرور، على جسر بلاكفريارز، وأبعدت المراكب من المنطقة، فيما كان النجم السينمائي يؤدي المشهد الجريء فوق نهر التايمز، وكانت مروحية تحلّق على مستوى منخفض تصوّر المشهدـ وبالأسفل، واصلت القطارات مرورها عبر المحطة بشكل طبيعي.