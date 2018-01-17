ممثلات اليوتيوب: المرأة لها دور هام في الأفلام السينمائية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

يمثل رجوع السينما بالمملكة، فرصة ذهبية لممثلات موقع ” يوتيوب ” الذي دربهن على التمثيل بشكل ملحوظ، ويقودهن إلى التطور والانطلاق إلى السينما.

وأكدت ممثلات اليوتيوب، أن السينما هي بوابة النجوم الحقيقية وتعتبر منبراً توعوياً ومنبراً للكتاب، مشيرات إلى أنهن واجههن عدة صعوبات في التطوير والأداء؛ لعدم وجود جهات داعمة للشباب في اكتشاف مواهبهم.

كما أوضحن أن للمرأة السعودية دوراً هامً في الأفلام السينمائية وصناعتها بالمملكة، وذلك نظراً لما تتمتع به من خيال أوسع من الرجل، وه ي الأقرب لفهم المشكلات الاجتماعية.

وقلن إن هناك ضعف في التدريب من خلال صناعة المحتوى وكتابة السيناريو، كما أنهن يعانين من نقص مزاولة المهنة بشكل احترافي.