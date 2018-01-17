أم تصمت عن تحرش زوجها بابنته خوفا من الفضيحة
تعرضت سيدة مصرية لصدمة عقب مشاهدتها لزوجها يتحرش بابنته ، حيث دخلت في نوبة بكاء على الهواء، خلال حديثها عن تحرش زوجها بابنتهما أثناء مداخلتها ببرنامج ” كل يوم ” عبر قناة ” أون اي ” ،قائلة ، من المفترض أن تلجأ البنت في حالة تعرضها لتحرش إلى والدها لكي ينقذها ولكن في حالة ابنتها لا تجد من تلجأ له.
ولفتت إلى أنها تضطر إلى إسكات ابنتها لكي لا تخبر أحداً بالأمر خوفاً من الفضائح، مضيفة إن زوجها يتحرش بابنتهما بشكل متكرر، ولا تستطيعان إخبار أي شخص بالأمر خوفاً على صورتهم الاجتماعية.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 3 ساعات
صوره مع رطل طعميه…
للأخوه المصارنه للأطلاع وابداء الرئي
… توقيع المدير العام نجرررررر ابوا الدهب
رعد ***[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 ساعات
لاتكونى بهذا شيطانُ اخرس كونكى سكتى عن حق من حقوق الله فا الله احق ان نخشاه
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6429 ] نشر منذ 3 ساعات
ويزعلون من إسقاط الولاية هذي الحالة حلها تطبيق شرع الله في ابوها لانه زنا محارم وتسقط ولايته عن بنته للأبد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 3 ساعات
أم محمد لاتشطحين
مو كل الناس مثل بعضهم
وأكبر غلط أنك تقارن ماصار معك من أحداث مع الناس🤔
أحميدة[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين
المدعوو / بزر بن نسناس مين أنت حتى تهزاء بالمصريين ….ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 1 ساعة
الأخ أحميدة
إذا عندك شي وبينك وبين بن محماس مشكلة
حلوها بينكم البين
لكن أنك تسخر من الشعب السعودي
فأسمح لي أقولك أنك فاهم الشغله غلط
السعودي الأن في أووووووج عزززززه👍
وستثبت الأيام صحة كلامي☺️
رااايق[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 1 ساعة
خلال حديثها عن تحرش زوجها بابنتهما أثناء مداخلتها ببرنامج ” كل يوم ” عبر قناة ” أون اي ” ***
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ولفتت إلى أنها تضطر إلى إسكات ابنتها لكي لا تخبر أحداً بالأمر خوفاً من الفضائح !!!
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أي فضيحة خايفه منها وأنتي طالعه على قناة فضائية !!! ( ما بقى أحد اللحين ماعرف ) *!!!!
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قالت خايفة من الفضائح قالت ***
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
أحميدة[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 40 دقيقة
يا لاخو القرني خيرك انا اقصد المدعو يلي يسخر من المصريين فقط لكن الكل يعلم مدى حب المصريين للسعودية وهلها وأنت على راسي
أحميدة[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 40 دقيقة
يا لاخو القرني خيرك انا اقصد المدعو يلي يسخر من المصريين فقط لكن الكل يعلم مدى حب المصريين للسعودية وهلها وأنت على راسي
معلمة[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله المستعان