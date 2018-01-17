أم تصمت عن تحرش زوجها بابنته خوفا من الفضيحة

القاهرة(صدى):

تعرضت سيدة مصرية لصدمة عقب مشاهدتها لزوجها يتحرش بابنته ، حيث دخلت في نوبة بكاء على الهواء، خلال حديثها عن تحرش زوجها بابنتهما أثناء مداخلتها ببرنامج ” كل يوم ” عبر قناة ” أون اي ” ،قائلة ، من المفترض أن تلجأ البنت في حالة تعرضها لتحرش إلى والدها لكي ينقذها ولكن في حالة ابنتها لا تجد من تلجأ له.

ولفتت إلى أنها تضطر إلى إسكات ابنتها لكي لا تخبر أحداً بالأمر خوفاً من الفضائح، مضيفة إن زوجها يتحرش بابنتهما بشكل متكرر، ولا تستطيعان إخبار أي شخص بالأمر خوفاً على صورتهم الاجتماعية.