حساب المواطن للمستفيدين: قبل تقديم شكوى تأكد من هذه الأشياء
وجه برنامج ” حساب المواطن ” الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عددا من النصائح للمستفيدين من دعم البرنامج قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق.
وقال الحساب للمستفيدين: قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، تأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حسابك على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابك البنكي، ثم تحقق من قيمة استحقاقك عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزمك التأكد من أهلية جميع التابعين.
يذكر أن حساب المواطن للمستفيدين تقديم شكوى على مبلغ استحقاق الدعم، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة لهم خلال الدفعة الثانية، وذلك عبر اتباع الخطوات الموضحة في المقطع المدرج.
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات
ياحساب المواطن الله يحاسبكم على اعمالكم
انا متقاعد ونصف عايلتي عاطلين عن العمل وساكنين عندي اصرف عليهم
وجتني 300 ريال اول مره ومنيتوها سود الله وجوهكم يالعملين على البرنامج
الدوله ماقصرت تبي تعالج الموضوع وانتم صرتوا ضد مصلحة المواطن
الله لايسامحكم دنيا واخره ويجعلكم تجربون الحاجه حتى تدروكن العداله
* ولي امر المسلمين وكلكم واواصاكم بالراعيه ماقال نغصوا عليهم
وكلنا امرنا لله وهو حسبنا ونعم الوكيل “