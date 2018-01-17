حساب المواطن للمستفيدين: قبل تقديم شكوى تأكد من هذه الأشياء

عادل الحربي (صدى):

وجه برنامج ” حساب المواطن ” الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عددا من النصائح للمستفيدين من دعم البرنامج قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق.

وقال الحساب للمستفيدين: قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، تأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حسابك على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابك البنكي، ثم تحقق من قيمة استحقاقك عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزمك التأكد من أهلية جميع التابعين.

يذكر أن حساب المواطن للمستفيدين تقديم شكوى على مبلغ استحقاق الدعم، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة لهم خلال الدفعة الثانية، وذلك عبر اتباع الخطوات الموضحة في المقطع المدرج.