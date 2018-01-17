بالفيديو.. شاب يحمل والده على ظهره صاعدا إلى الحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لشاب فلسطيني يحمل والده على ظهره لصعود الدرجات والوصول للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل لأداء الصلاة.

وتفاعل النشطاء، مع مقطع الفيديو بشكل كبير، الذي يدل على بر الوالدين، حيث قال أحدهم :” إن أقرضته أبويك سيدفعه لك أبنائك ،، فاحسنو قروضكم ” ، مشيدين بما فعله الشاب مع والده.

<blockquote class=”twitter-video” data-lang=”en-gb”><p lang=”ar” dir=”rtl”>في مشهدٍ جميل .. شاب يحمل والده على ظهره لصعود الدرجات والوصول للحرم الابراهيمي الشريف في مدينة <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#الخليل</a> لأداء الصلاة…<br>البر دين .. ان اقرضته ابويك سيدفعه لك ابنائك ،، فاحسنو قروضكم 🌹 <a href=”https://t.co/SgCxWpSyhi”>pic.twitter.com/SgCxWpSyhi</a></p>— الأكثر تأثيرا (@at2th) <a href=”https://twitter.com/at2th/status/953576106669506560?ref_src=twsrc%5Etfw”>17 January 2018</a></blockquote>

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