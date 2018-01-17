كريتيو: خبرة المتسوّقين غيرت سلوكيات الشراء

عادل الحربي (صدى):

نشرت شركة كريتيو لتكنولوجيا التسويق التجاري، عن تقرير اتجاهات التجارة الإلكترونية والتجزئة والتسويق في عام 2018 ، كاشفة في الوقت ذاته عن نتائج إدراك الفرص والإمكانيات التي تقدمها البيانات والعلاقات التعاونية، كوسيلة فعالة في تلبية احتياجات العملاء بصورة أفضل ولتعزيز قيمة الدوافع والقدرة التنافسية.

وسلط التقرير الضوء عالم التجارة ومدى أهمية بيانات العملاء الضخمة على صعيد العالم الإلكتروني وعلى أرض الواقع، حيث أصبحت اليوم من الأدوات الأساسية للتجار والعلامات التجارية للتمكن من فهم سلوك المتسوقين عبر قنوات ” الأومني تشانيل “.

وكشف التقرير أن مبادرات البيانات التعاونية إلى جانب التكامل ما بين العمليات عند الاتصال على الإنترنت أو على أرض الواقع أدّت إلى تصاعد الحاجة إلى تطوير الابتكارات بوتيرة متسارعة، كما يمثل استخدام مجمّع البيانات ضرورة متزايدة لتجار التجزئة والعلامات التجارية للاستفادة من الفرص المتاحة.

وتحتاج الشركات إلى إيجاد تجارب مبتكرة للعملاء سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع للبقاء في طليعة المنافسة وكسب وفاء العميل، ويمكنها تحقيق ذلك عبر تحسين إستراتيجية البيانات الخاصة بها.

وأصبح المتسوّقون والمسافرون اليوم أكثر خبرة، وأدّى ذلك إلى تحوّل سريع في سلوكياتهم الشرائية حيث أصبحوا يتوقعون الحصول على تجارب تلائم احتياجاتهم وتتسم بالسرعة.