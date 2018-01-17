أكثر من 100 مدرسة من مدارس الرياض تشارك في مبادرة ” رشاقة “

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المبادرة الصحية ( رشاقة ) والتي تنفذها وزارتي التعليم والصحة بهدف خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن الإدارة تشارك في هذه هذه المرحلة من المبادرة بأكثر من 100مدرسة حكومية وأهلية في جميع المراحل الدراسية لكلا القطاعين البنين والبنات ، مشيرًا أن المبادرة تشتمل على برامج لتحسين السلوك الغذائي وتعزيز نمط الحياة الصحية السليمة من خلال زيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات ورفع مستوى الوعي الصحي بمخاطر السمنة وطرق الوقاية والحد منها.

من جهته بين مدير ادارة الشؤون الصحية المدرسية د. حمد بن عبدالله الهاجري أن هذه المبادرة تأتي من منطلق أن المدرسة هي المؤسسة التعليمية الأساس للتدخلات والإجراءات الوقائية للأبناء والبنات ، مضيفًا أن المبادرة الصحية المدرسية «رشاقة» تم تدشينها على مستوى المملكة بحضور كلاً من معالى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة العام الدراسي الماضي ، و تستهدف 6000 مدرسة خلال خمس سنوات ، بهدف خفض معدلات انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين والمراهقات في السن المدرسية في المملكة بنسبة لا تقل عن 5 % خلال خمس سنوات في المدارس المختارة ،مشيرًا أن المبادرة تنفذ على مرحلتين الأولى تستهدف 1000 مدرسة من مدارس التعليم العام في ست مناطق كمرحلة أولى وهي : الرياض وجدة ونجران والجوف والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة .

بينما ستشهد المرحلة الثانية التوسع لتشمل جميع مناطق المملكة للوصول إلى 6000 مدرسة بحلول 2020 م ، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م ، التي ركزت على رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 % إلى 40 %، وبرنامج التحول الوطني الذي نصّ على أهمية الحد من زيادة انتشار السمنة.