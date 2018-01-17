3 هزات أرضية تقع شمال غرب المدينة المنورة
وقع ، اليوم الأربعاء، 3 هزات أرضية تابعة للهزة التي وقعت أمس الثلاثاء، على مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة.
وكشفت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، عن درجات الهزات، والتي تراوحت ما بين ” 0.95 – 0.75 ” درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المساحة الجسولوجية إنه لم يتم الشعور بهذه الهزات؛ نظراً لضعف شدتها، داعيه المواطنين إلى عدم الخوف؛ لأن الهزات صغيرة وغير مؤثرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41375 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسترنا بستره ويحمينا بحمايته ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23352 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 4 ساعات
القادم مايطمن🤔
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3050 ] نشر منذ 4 ساعات
ي للطيف استغفر الله