3 هزات أرضية تقع شمال غرب المدينة المنورة

سعيد العجل(صدى):

وقع ، اليوم الأربعاء، 3 هزات أرضية تابعة للهزة التي وقعت أمس الثلاثاء، على مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة.

وكشفت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، عن درجات الهزات، والتي تراوحت ما بين ” 0.95 – 0.75 ” درجة على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المساحة الجسولوجية إنه لم يتم الشعور بهذه الهزات؛ نظراً لضعف شدتها، داعيه المواطنين إلى عدم الخوف؛ لأن الهزات صغيرة وغير مؤثرة.