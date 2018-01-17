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3 هزات أرضية تقع شمال غرب المدينة المنورة

3 هزات أرضية تقع شمال غرب المدينة المنورة
سعيد العجل(صدى):

وقع ، اليوم الأربعاء، 3 هزات أرضية تابعة للهزة التي وقعت أمس الثلاثاء، على مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة.

وكشفت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، عن درجات الهزات، والتي تراوحت ما بين ” 0.95 – 0.75 ” درجة على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المساحة الجسولوجية إنه لم يتم الشعور بهذه الهزات؛ نظراً لضعف شدتها، داعيه المواطنين إلى عدم الخوف؛ لأن الهزات صغيرة وغير مؤثرة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41375 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يسترنا بستره ويحمينا بحمايته ,, آمين ,,

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