فتح باب القبول لعدد من الوظائف النسائية برتبة جندي بالجوازات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجـوازات عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لرتبة (جندي / جوازات), التي ترغب شغلها بعدد من خريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها من الفتيات السعوديات للعمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية.

وسيتم استقبال طلبات القبول والتسجيل على تلك الوظائف خلال الفترة من 4 ـ 8 / 5 / 1439 هـ وذلك عبر الرابط هنا .

واشترطت المديرية العامة للجـوازات أن أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وتُستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة, وأن لا يقل عمرها عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين وقت التقديم على الوظيفة, وأن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية وواضحة الصورة والبيانات عند تقديمها, وأن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة, وأن لا تكون موظفةً في أي جهة حكومية، أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية, وأن لا تكون متزوجةً من غير سعودي, وأن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم.

وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية للخدمة العسكرية, وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها, وأن تجتاز اختبار المقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة, وأن تكون لائقةً طبياً للخدمة العسكرية, وأن تلتزم المتقدمة بالعمل المدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة أو منفذ بالمملكة مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل, وأن تلتزم المتقدمة بعد تعيينها بعدم السماح للغير بالتقدم بطلب نقلها مهما كانت المبررات, وأن تُحصر مطالباتها فيما يخص الوظيفة من خلال جهة عملها ومن قبلها شخصياً وفق الأنظمة والتعليمات.

كما أنه سيتم استبعاد أي متقدمة يتضح عدم صحة المعلومات التي قامت بإدخالها في سجل القبول عبر الموقع الإلكتروني, وأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية, إلى جانب الموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها, والتعيين على رتبة “جندي” للعمل في قطاع الجوازات .