المحكمة الجزائية تتسلم لائحة دعوى المتهمين المتبقيين في قضية الخلية السورية

حمود العنزي (صدى):

استلمت المحكمة الجزائية المتخصصة، في جلستها أمس الثلاثاء، لائحة الدعوى ضد المتهمين في قضية الخلية الإرهابية السورية المكونة من 11 متهماً.

وحشر الجلسة، ثلاثة من المتهمين، فيما حضر في جلسة اليوم الأربعاء، اثنان منهم.

يذكر أن المحكمة تسلّمت، لوائح الدعوى ضدّ المتهمين الستة الأوائل قبل يومين.

ويتراوح تهم المتهمين الخمس المتبقيين، بين انتهاج منهج تكفيري مخالف للكتاب والسنة، وتأييد تنظيم داعش الإرهابي واستغلال أراضي المملكة للسفر إلى سوريا من أجل القتال مع ” داعش “.