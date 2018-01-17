” الخضيري ” يناشد مراقبي البلدية بمراعاة ظروف الباعة الجائلين
ناشد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الأربعاء، مراقبي البلدية بعدم مضايقة الباعة الجائلين.
وقال ” الخضيري ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نتمنى من مراقبي البلدية عدم مضايقة هؤلاء الباحثين عن الرزق الحلال وعدم تشتيت احلامهم ومصادرة بضائعهم “.
وتابع ” الخضيري ” : ” البيع بالاكشاك والطرق موجود في معظم بلدان العالم مادام انه لم يبع أشياء ضارة او مخالفة او يعيق حركة المرور “.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6825 ] نشر منذ 4 ساعات
بارك الله فيك يا دكتورفــــهد وجزاك كل ألخـــير .👍🏼🌹.
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هــؤلأ ناس عى قد حالهم ويبحثون عن الرزق الحلال لكي يطعموا عوائللهم .
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ولوكان لديهم ما يغنهم عن ذلك وألعيش حياه كريمه لما جلسوا على قارِعَة ألطريق .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 4 ساعات
صادق الله يجزاك خير
خصوصآ إذا كانوا سعوديين
وأتمنى من كل شخص يشتري منهم
لايقعد يشارطه على ريال ولا ريالين
والله ماتسوى قعدته باالشمس والهوى والبرد
طول اليوم
غير ظروفهم الي ماتدري وشهي🤔
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3050 ] نشر منذ 4 ساعات
جمل الله حالك د فهد
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 4 ساعات
نعم هذا الكلام للسعوديين .وبطرق منظمه
اما
الاجانب ..لازم يخرجو من البلد بالنظام
يروح يسترزق ببلده