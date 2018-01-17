” الخضيري ” يناشد مراقبي البلدية بمراعاة ظروف الباعة الجائلين

عادل الحربي (صدى):

ناشد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الأربعاء، مراقبي البلدية بعدم مضايقة الباعة الجائلين.

وقال ” الخضيري ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نتمنى من مراقبي البلدية عدم مضايقة هؤلاء الباحثين عن الرزق الحلال وعدم تشتيت احلامهم ومصادرة بضائعهم “.

وتابع ” الخضيري ” : ” البيع بالاكشاك والطرق موجود في معظم بلدان العالم مادام انه لم يبع أشياء ضارة او مخالفة او يعيق حركة المرور “.