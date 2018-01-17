” هدف ” يوضح شروط الحصول على الدعم في العمل الجزئي

عادل الحربي (صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أن شروط الحصول على الدعم في برنامج دعم العمل الجزئي، هو أن تحقق المنشأة نمواً في التوطين بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2017.

كما يشترط للحصول على الدعم، أن لا يقل عمر الموظف عن 15 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة، وكذلك ألا يكون المسجل موظفاً بدوام كامل أو لديه عمل خاص، وأن لا يكون متقاعداً.

يذكر أن ” هدف ” يساهم بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.