بالصور.. أمير عسير يستقبل فريق الأسطول الشرقي للدراجات

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، فريق الأسطول الشرقي للدراجات في ديوان الإماراة.

وأكد أمير عسير خلال اللقاء، على أهمية ممارسة الرياضة لما تمثله من فوائد على المستوى الشخصي والمجتمعي، حيث لها دور كبير في المساهمة الاجتماعية لخدمة الدين ثم الوطن.

ومن جانبه أكد قائد الحملة الذي حضر اللقاء اللواء أول ناصر بن عبدالله السويداء، أن الفريق انطلق من قاعدة الملك عبدالعزيز بالجبيل كمحطة أولى مرورًا بمنطقة الرياض ومنطقة عسير، ليستقر في محطته الأخيرة قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بالحد الجنوبي.

وأوضح القائد أن الحملة تستمر لمدة 15 يومًا وتهدف إلى رفع الروح المعنوية للمشاركين في الحد الجنوبي، لافتًا إلى أن الفريق يتكون من 9 دراجين ما يزيد عن 1900 كيلو متر تحت شعار ” جنودنا في قلوبنا ” .