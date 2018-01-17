سلحفاة بحرية تقتل 8 أطفال في مدغشقر

انتاناناريفو(صدى):

أعلن بوروحاني سعيد، الممثل المحلي لوزارة صحة مدغشقر، عن مقتل وإصابة 27 شخصاً بسبب التسمم الغذائي؛ نتيجة أكلهم لحم سلحفاة بحرية وهي من الحيوانات المحمية.

وأكد ” سعيد ” ، أن من بينهم ثمانية أطفال لقوا مصرعهم، وذلك في الثامن والتاسع من يناير الجاري، إثر تناول سلحاة بحرية.

من جانبها، أوصت وزارة الصحة بمدغشقر، بعدم استهلاك السلاحف البحرية، بالإضافة إلى 24 نوعاً آخر من السمك خلال موسم الحر؛ لأنها تفرز مواداً سامة عند استهلاكها.