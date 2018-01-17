طفل بدون مخ يذهل الجميع بذهابه للمدرسة

لندن(صدى):

أذهل طفل معجزة يٌدعى ” نوح وول ” ولد بدون مخ ، الأطباء لتمسكه بالحياة بمساعدة والديه ، حيث يُعداه الآن لدخول المدرسة لوصوله لسن 5 سنوات .

وتعود الواقعة عندما كانت سيدة بريطانية تٌدعى ” شيلي وول ” حامل بالشهر الثالث، وعلمت من الأطباء أن جنينها مصاب بمرض نادر في عموده الفقري، إضافة إلى ذلك يملك الجنين كيساً ضخماً في مخه ، وعرض الأطباء أكثر من مرة على شيلي إجهاض الحمل، لكنها رفضت الفكرة .

وعلى الرغم من التنبؤات المخيفة التي قدمها الأطباء، إلا أن شيلي وزوجها أصرا على الاحتفاظ بالجنين ، حتى ولدته وأطلق عليه الأطباء ” الطفل المعجزة ” ، بعدما بقي الطفل على قيد الحياة رغم إجماعهم على عدم توفره على أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، حيث يعاني نوح من عيب خلقي بسبب انغلاق غير كامل للأنبوب العصبي وكذلك استسقاء الرأس، مما شكل عائقاً في تكوين مخه الذي وصل لنسبة اثنين في المئة فقط.

وبعد الولادة، قام الأطباء بإجراء عدة عمليات على العمود الفقري ونجحوا في حل المشكلة جزئياً، وكذلك قاموا بإزالة كيس ضخم من المخ. وواصل نوح ووالداه زيارة المركز الطبي الذي يتابع حالته بانتظام، ولم يفقدا الأمل. ثم شهد المخ تطوراً تدريجياً، وهو ما صُدم به الأطباء ولم يجدوا تفسيراً علمياً له.

ورغم كل الصعوبات وتصريحات الأطباء، إلا أن الطفل لم ينجو من موت محقق فقط، ولكنه سيذهب إلى المدرسة قريباً ، وذلك بفضل تمسك والديه بمساعدته على الحياة .