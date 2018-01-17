بانسونيك تكشف عن كاميرا جديدة بمزايا متطورة

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة بانسونيك اليابانية، عن كاميرا جديدة؛ تلبي احتياجات محبي تسجيل الفيديوهات، بدلًا من الصور الفوتغرافية.

وتتيج كاميرا ” Lumix DC-GH5s”، لمستخدميها تسجيل الأفلام بدقة Cinema4K بما يصل إلى 60 صورة في الثانية.

وأوضحت الشركة أنه عند التسجيل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD فإنه يمكن التقاط ما يصل إلى 240 صورة في الثانية، ويتم نقل البيانات بسرعة 400 ميغابت في الثانية.

وكشفت الشركة أن الكاميرا تضم باقة التجهيزات التقنية لكاميرات باناسونيك Lumix DC-GH5s الجديدة، وهي: مستشعر Digital Live MOS يعمل بدقة 2ر10 ميغابيكسل، وتقنية Dual Native ISO ومعالج Venus Engine، والذي يتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بنطاق حساسية يبلغ ISO 51200.

كما توفر الكاميرا العديد من المزايا المتطورة مثل استيراد وتصدير Timecode، بالإضافة لـ إمكانية التحكم في الأجهزة الخارجية مباشرة عن طريق منفذ HDMI.