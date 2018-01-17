وظائف شاغرة للنساء في جامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة في الرياض، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف شاغرة للنساء، تتمثل في حاجتها لمدربات قيادة سيارات.

وأكدت الجامعة أنه يشترط وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات، على أن يملكن رخص قيادة سارية المفعول، مناشده الراغبات في التقديم على الوظائف بإرسال البيانات عن طريق البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .

وأوضحت أنه يجب على المتقدمة أن تكون حاصلة على الثانوية العامة فما فوق، وأن يكون عمرها بين 25 و40 عامًا، وأن تكون لائقه صحيًا وغير صادر في حقها أي حكم قضائي مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وبدأت الجامعة المبادرة برغبتها في تعيين مدربات للعمل في أكاديمية تعليم قيادة المركبات للنساء؛ سعيًا منها في أطلاق أول أكاديمية من نوعها في المملكة.