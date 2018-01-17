القبض على شاب سرق مستودع مواطن بالقريات

علي العنزي(صدى):

ألقت شرطة محافظة القريات القبض على شاب عشريني، لقيامه بسرقة مستودع يحتوي على 20 اسطوانة استيلين.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغ من مواطن عن تعرض المستودع العائد له لسرقة عدد (20) اسطوانة استيلين ( اكسجين ) ولايتهم أحد بذلك.

ومن خلال التحريات تم التعرف على السارق وهو مواطن يبلغ من العمر 18 عام وجرى ضبطه وإيقافه وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وشرطة منطقة الجوف اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على امن الوطن والمواطن والمقيم وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .