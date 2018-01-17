الكشف عن آخر مستجدات مشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

علي القحطاني (صدى):

كشفت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية البيع ضمن مشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، عن آخر المستجدات في الإعداد لعملية الطرح المحتملة للمستثمرين الاستراتيجيين.

وأوضحت أنه لضمان جاهزية الطرح المحتمل بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين الاستراتيجيين وأهمية القطاع؛ تم خلال الأشهر الماضية- إحراز تقدم كبير في إعداد شركات مطاحن الدقيق لعملية الخصخصة. كما تم تركيز الإعداد على تسريع ثلاثة جوانب رئيسية قبل الطرح المخطط له.

وأشارت أنه تم خلال الأشهر الماضية إنهاء نموذج ونطاق عمل شركات المطاحن بما يتناسب مع مرئيات واستطلاعات الجمهور كما وردت خلال ورشة العمل، كما تم إعداد اللوائح التنظيمية المفصلة بناءً على مسودة نظام قطاع المطاحن ونموذج ونطاق عمل شركات المطاحن، وسيتم عرض تلك اللوائح للعموم لاستطلاع مرئياتهم حيالها فور أخذ الموافقات اللازمة عليها.

كما تم إعداد قوائم مالية لكل من شركات المطاحن الأربعة المدققة لسنة 2017م، قامت المؤسسة وفريق عمل المستشارين بإحراز تقدم كبير في الجوانب الثلاثة المشار إليها؛ آخذين بعين الاعتبار مقترحات المستثمرين المحتملين.

يشار أنه من المتوقع الإعلان، خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٨م، عن تفاصيل عملية الطرح بما في ذلك الجدول الزمني المحدد لتأهيل المستثمرين ولإطلاق عملية البيع بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة، وسوف يراعى في توقيت هذا الإعلان منح الفرصة الملائمة للمستثمرين المحتملين للإعداد المناسب لعمليتيْ التأهيل والبيع المحتملتين بين توقيت الإعلان عن الجدول الزمني، وبدء عملية تأهيل المستثمرين.