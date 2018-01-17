أمجد طه يلقن ” العذبة ” درسا قاسيا.. ويصفه بـ ” المنظر “

طلال الضوي(صدى):

سخر الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، أمجد طه، اليوم الأربعاء، من الكاتب الصحفي القطري عبد الله العذبة، واصفه بأنه لواء ركن المنظرون عند تنظيم الحمدين.

ونشر” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” فيديو يجمع لقطات لـ ” العذبه ” ، وعلق ساخرًا : “هذا هو حال المحلل في ظل نظام قطر بس محلل ايش؟ هذا لواء ركن المنظرون عند تنظيم الحمدين ” .

وتابع ” طه ” : ” النظام الفاقد للشرعية يكثر في نشر الجهل والمعلومة الخاطئة ويشتري الولاء بالمال..اي مع سقوط البورصة تسقط عملته فينتهي الولاء له فيسقط”.