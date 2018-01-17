” الحوثي ” تتخلى عن قتلاها.. والجيش اليمني يسعى لقطع طرق إمداداتهم

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، تخلي قادة ميلشيا الحوثي الإرهابية عن قتلاهم وجرحاهم في الجبهات ويلوذون بالفرار، في ظل تصاعد هجمات الجيش اليمني عليهم.

وأوضحت المصادر عثور أفراد من قوات الجيش الوطني في جبهة ” ميدي ” على أحد جرحى ميلشيا الحوثي بعد أن ظل ينزف في الصحراء أكثر من يومين متتاليين، والذي قان بدوره بإسعافه.

وأكدت أن الجيش اليمني يهدف إلى الزحف نحو منطقة ” فضحة ” التي تتحكم في نفترق طرق بين 3 مديريات، بعد تحرير مديرية ناطع والسيطرة على جبال مركوزة، وهو ما يعني قطع الإمدادات الحوثية باتجاه مديرية نعمان وعقبة القنذع.