شاب يخطف عاملة منزلية في القريات ويقيم معها علاقة محرمة

علي العنزي(صدى):

ألقت شرطة محافظة القريات القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، لقيامه بأركاب عاملة فلبينية وإخفائها عن منزل كفيلها لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت الشرطة في تفاصيل الحادثة أن شرطة القريات تلقت بلاغا من مواطن عن تغيب عاملته المنزلية ( فلبينية الجنسية ) عن المنزل ولا يتهم أحد بإخفائها.

وبعد ثلاثة أيام عادت وافادت بأن شخص اسمه مشاري قام بإركابها وممارسة علاقة محرمة معها ولا تعرف عنه شيء، وبالتحري والبحث اتضح ان الاسم وهمي وتم التعرف على الشخص وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر حيث تم ضبطه وإيقافه وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.