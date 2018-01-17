” الغذاء والدواء ” ترد على إعلان سنابي للمياه

علي القحطاني(صدى):

قدَّم أحد المغردين على موقع ” تويتر ” ، بلاغاً إلى هيئة الغذاء والدواء، عن إعلان سنابي شهير يروج فيه للمياه.

واستجابت الهيئة للبلاغ، حيث قامت بالرد على الإعلان، مؤكدة أنه مخالف والادعاءات به غير صحيحة.

وقال السنابي في الإعلان: ” مياه نبع طبيعية معدنية من جبال سكاريا في تركيا ” ، مؤكدً أنها حلال وتختلف عن المياه المتوفرة في السوق.

من جانبها ردت هيئة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أن الإعلان مخالف والادعاءات غير صحيحة، ويتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم.