شاب يقتل ابن عمه المقيم معه خنقا بالمنشفة

متابعات(صدى):

تسبب نشوب خلاف أسري بين أسيوي مقيم بدولة الإمارات العربية ، وابن عمه المقيم معه بنفس السكن الخاص بالشركة التي يعملان بها ، إلى مقتل الثاني على يد الأول ، حيث قام بخنقه بالمنشفة .

وكانت تلقت شرطة رأس الخيمة الإماراتية ، بلاغًا يفيد قيام المتهم بقتل ابن عمه، خنقًا، مستخدمًا منشفة المجني عليه.

وبالقبض على المتهم اعترف خلال سير التحقيقات بقيامه بالجريمة، وذلك إثر مشاجرات عديدة وقعت بينهما في السابق، نتيجة لخلافات أسرية لم يستيطعا تجاوزها خلال الإقامة معًا داخل المسكن الخاص بالشركة التي يعمل بها المتهم والمجني عليه.