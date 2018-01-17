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بالفيديو.. خسر فريقه فألقى بشاشة التليفزيون من الشرفة

بالفيديو.. خسر فريقه فألقى بشاشة التليفزيون من الشرفة
واشنطن(صدى):

ألقى مشجع كرة قدم أمريكي، بشاشة التليفزيون من الشرفة؛ تعبيراً عن غضبه بعد خسارة فريقه نيو أورليانز سينتش، أمام فريق مينيسوتا.

من جانبها، حاولت زوجة المشجع، منعه من القيام بذلك لكنها لم تنجح، ولم يستجيب لها، وقام برمي التليفزيون الذي انتهى به الحال محطماً.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6429 ] نشر منذ 3 ساعات

نحمدالله على نعمة العقل حتى البزران عقولهم اكبر من عقله الناقص

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