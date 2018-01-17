بالفيديو.. خسر فريقه فألقى بشاشة التليفزيون من الشرفة
ألقى مشجع كرة قدم أمريكي، بشاشة التليفزيون من الشرفة؛ تعبيراً عن غضبه بعد خسارة فريقه نيو أورليانز سينتش، أمام فريق مينيسوتا.
من جانبها، حاولت زوجة المشجع، منعه من القيام بذلك لكنها لم تنجح، ولم يستجيب لها، وقام برمي التليفزيون الذي انتهى به الحال محطماً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41375 ] نشر منذ 5 ساعات
احمق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 4 ساعات
أهبل وأنصحك تتطلقين منه بسرعه
هذا خفيف عقل وقد يقدم على حماقه أكبر
فاالمستقبل🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23352 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6429 ] نشر منذ 3 ساعات
نحمدالله على نعمة العقل حتى البزران عقولهم اكبر من عقله الناقص