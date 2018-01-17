” جامعة جدة ” تتجه لإلغاء السنة التحضيرية لمتفوقي ” قياس “

نايف السالم(صدى):

تعتزم جامعة جدة إلغاء السنة التحضيرية لمتفوقي قياس، ونقلهم مباشرة إلى السنة الأولى الدراسية في الكلية.

أوضح ذلك مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، مبيناً أن الجامعة اتفقت مع مركز قياس على إعداد اختبارات هي الأولى من نوعها تقيس مستوى الطالب في المستوى العلمي لمواد السنة التحضيرية إن تجاوزها الطالب يتجاوز السنة التحضيرية.

وأشار إلى أن مواد الاختبارات هي خمسة مقررات في الكيمياء والأحياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية ودرجة النجاح قد تكون 80 درجة من 100، مبيناً إلى أن أول اختبار سيعقد في ذي القعدة المقبل، وتم اعتماده من مجلس الجامعة.

ويأتي التوجه تطبيقاً لنظام تسريع الطلاب والذي يسمح للطالب الموهوب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته، وذلك بتمكينه من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة زمنية أقصر من المعتاد.