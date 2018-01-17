رئيس الوزراء اليمني السابق: القرارات الاقتصادية الأخيرة نتائجها كارثية

فهمي محمد(صدى):

علَّق خالد بحاح، رئيس الوزراء اليمني السابق، على تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار العملة، مؤكداً أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت نتائجها كارثية.

وقال ” بحاح ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” طباعة النقد ع المكشوف ورميه في السوق دون تدبير ورقابة ، أدت لنتائج كارثية فاقمت فقر المواطن. وطباعة كمية جديدة خلال الأسابيع القادمة تقدر ب600 مليار ريال يمني، ستجعل من قيمة الريال لا يساوي كلفة طباعته.. طي أزمنة البؤس مرهونة بتجاوز الماضي وصنّاع أزماته “.