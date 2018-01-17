شيخ الأزهر يقترح تخصيص عام 2018 للقدس ودعم المقدسيين

القاهرة(صدى):

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر” الأزهر العالمي لنصرة القدس ” ، في القاهرة، لمناقشة قضايا استعادة الوعي بقضية القدس وهويتها العربية، والمسؤولية الدولية تجاهها.

واقترح شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، تخصيص عام 2018 للقدس الشريف ودعم المقدسيين، مشيراً إلى أن كل احتلال مصيره الزوال عاجلاً أم آجلاً ونهاية الغاصب معروفة.

وقال ” الطيب ” في كلمته بالمؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، إن المؤتمر يدق من جديد ناقوس الخطر للتصدي للعبث الصهيوني الذي تدعمه دول أخرى.