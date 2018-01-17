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  3. بعد نشره تغريده مزورة..القحطاني لـ ” مذيع قطري ” : لا يستغرب الكذب من أهله

بعد نشره تغريده مزورة..القحطاني لـ ” مذيع قطري ” : لا يستغرب الكذب من أهله

بعد نشره تغريده مزورة..القحطاني لـ ” مذيع قطري ” : لا يستغرب الكذب من أهله
طلال الضوي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأربعاء، على نشر أحد مذيعي قناة الجزيرة القطرية تغريدة على لسانه حول تعويم الدرهم المغربي.

وأكد ” القحطاني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه التغريدة مزورة، قائلًا ” لا يستغرب الكذب والتزوير من أهله “.

وكان مذيع برنامج الحصن سابقًا وكبير مذيعي قناة الجزيرة القطرية جمال ريان، نشر تغريدة زاعمًا أنها لـ” القحطاني ” ويهين محتواها الشعب المغربي، معلقًا عليها ” سعود القحطاني يعلم حمد المزروعي درسا في الأخلاق ونسى أو تنسى نفسه ” .


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