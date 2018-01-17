القبض على 3 مواطنين أربكوا الحركة المرورية في عفيف

عادل الحربي (صدى):

ألقت الجهات الأمنية في محافظة عفيف القبض على 3 أشخاص تسببوا في إرباك الحركة المرورية، واستخدموا المنبهات المزعجة، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.

وقالت شرطة الرياض حول تفاصيل الحادثة أن إدارة دوريات أمن المحافظات، ممثلةً بشعبة دوريات أمن محافظة عفيف، رصد مركبة بأحد شوارع المحافظة يستقلها أشخاص تسببوا في إرباك الحركة المرورية، واستخدموا المنبهات المزعجة، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، غير آبهين، ومعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأضافت أنه وفقا لما تم اتخاذه من إجراءات، قُبض عليهم بعد متابعتهم واستيقافهم، وتبين أنهم ثلاثة مواطنين (في العقد الثالث)، وضبط بحوزتهم سلاح رشاش نوع (كلاشنكوف) ومشط للذخيرة وعدد 7 أعيرة نارية حية تم تحريزها وحجز المركبة، وجرى إيقافهم بمركز شرطة المحافظة؛ تميهداً لإحالتهم لدائرة النيابة العامة بحكم الاختصاص.