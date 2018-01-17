وافي: يتم إنشاء حساب ضمان لكل مشروع له رقم موحد

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج البيع أو التأجير على الخارطة ” وافي ” ، أنه يتم إنشاء حساب ضمان باسم كل مشروع، ويكون للحساب رقم موحد يعد مرجعاً للإيداع؛ لتنظيم الأمور المالية للمشروع، وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين، وفقاً لقواعد فتح الحسابات في البنوك.

وأضاف ” وافي ” ، أنه إذا كان المشروع مكوناً من عدة مشاريع تنتهي في مراحل مختلفة، فيجب على المطور فتج حساب ضمان لكل مشروع على حدة.

وأشار إلى أنه يمكن استثناء شرط فتح حساب الضمان لبعض المشاريع، بناء على قرار مسبب من اللجنة.