” العمل ” توضح الأنشطة المستهدفة بالتوطين

نايف السالم(صدى):

تقدِّم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، برامج دعم تدريبية وتأهيلية للأنشطة المستهدفة بالتوطين في منطقة الباحة غرة شعبان المقبل، وذلك ضمن برنامج ” التوطين الموجَّه ” بالمنطقة.

ومن الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وكالات ومعارض السيارات، ومحلات بيع قطع غيار السيارات، والمراكز التجارية (المولات)، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وتقدِّم المنظومة برامج التدريب الإلكترونية عبر منصة ” دروب ” ، وتهتم بتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجّه”، وتقديم دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة ” وصول ” ، ودعم ضيافة الأطفال من خلال مبادرة ” قُرَة ” .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد وقعا مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج ” التوطين الموجّه ” بالمنطقة، وذلك من أجل زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وتضمنت مذكرة التفاهم، العمل على زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف والدعم الريادي المقدم من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة منطقة الباحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم التكامل بين جهودهما في تنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف التوظيف والتوطين بالمنطقة.

وتحقيقًا لذلك؛ تم الاتفاق بين أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا لبرنامج ” التوطين الموجّه ” بالمنطقة ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على بدء تطبيق برنامج ” التوطين الموجّه ” في المنطقة، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام.