الشرطة الإسرائيلية تسمح للمتطرفين اليهود بأداء طقوس تلمودية علنية في المسجد الأقصى

القدس المحتلة(صدى):

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ، اليوم ، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء طقوس تلمودية علنية في المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس أن أداء طقوس تلمودية علنية في المسجد الأقصى المبارك ،يأتي تزامناً مع تصاعد سياسات استهداف المسجد الأقصى، كان آخرها يوم أمس باقتحام الاحتلال مكتب لجنة إعمار المسجد الأقصى وإبلاغ نائب رئيس اللجنة بمنع أي أعمال صيانة أو ترميم بكافة أنحاء المسجد المبارك ومرافقه المختلفة.