وكيل وزارة الداخلية يستقبل نائب البعثة في السفارة الأمريكية

سعيد العجل(صدى):

استقبل وكيل وزارة الداخلية الدكتور/ناصر بن عبدالعزيز الداود في مكتبه في ديوان الوزارة صباح اليوم الأربعاء 30 ربيع الآخر 1439هـ نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالمملكة السيد/جون قودفري، والوفد المرافق له.

جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون الأمني القائم بين البلدين الصديقين، والتأكيد على استمراره وتعزيزه فيما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين بالوزارة.