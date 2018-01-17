برشلونة يفقد خدمات ” إنييستا ” و ” ماسكيرانو ” في مواجهة إسبانيول

ماجد محمد(صدى):

يغيب اللاعب أندريس إنييستا،اليوم الأربعاء، عن قائمة برشلونة في مواجهة إسبانيول؛ إثر إصابته.

كما سيغيب خافيير ماسكيرانو، عن برشلونة في مباراة اليوم، بعد تعرضه للإصابة في الفخذ، في ظل استعداده للانتقال إلى هيبي فورتشون الصيني.

وتضمنت قائمة المدرب إرنيستو فالفيريد، لمواجهة إسبانيول كل من :

سيليسين، تير شتيغن، سيميدو، سيرجي روبيرتو، بيكيه، فيرمايلين، أليكس فيدال، لوكاس ديني، ألبا، راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، رافينيا، ألينيا، باولينيو، غوميز، ميسي، سواريز.