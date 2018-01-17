في أولى جلسات محاكمتهما.. التوأم الداعشي يكشفا أسباب قتل والدتهما

حمود العنزي (صدى):

علق أحد التوأمان الداعشيان المتهمان بقتل والدتهما والشروع في قتل والدهما وأخيهما، على التهم الموجه إليهما خلال جلسة الأمس التي تم تخصيصها إلى تقديم المدعي العام للنيابة العامة لائحة الاتهامات.

وأكد المتهم الأول أنهما لم يتعمدا قتل والدتهما، موضحًا أن التوتر كان يخيم عليهما بعد كشفها علاقتهما بالتنظيم الإرهابي داعش ومنعها لهما من الالتحاق به.

وأضاف أن سبب سطوهما على سيارتين في الطريق العام، جاء بسبب ارتباكهما بعد الحادثة مباشرة ولم يعلمان أين يذهبان، مطالبًا بتقديم جواب مفصل عن كل التهم بنفسه في الجلسة القادمة مبديًا رغبته في عدم توكيل أحد للدفاع عنه.

ومن جانبه طالب المتهم الثاني بتوكيل والده وشقيقه للنيابة عنه في القضية ومساعدته على تقديم دفاعه عما اتهم به، حيث شهدت الجلسة ارتباكًا واضحًا على المتهمين محاولين مقاطعة ممثل الإدعاء العام.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت أولى جلسات محاكمة التوأم الداعشي قاتلي والدتهما بحي الحمراء في الرياض قبل نحو عامين ونصف، من خلال استدراجها وطعنها حتى المون لكشفهما انضامهما للتنظيم والتهديد بالإبلاغ عنهما.

ووجهت النيابة للمتهمين 9 تهم أبرزهم تكفير والدتهما واستباحة دمها، وتكفير والدهما وأخيهما والشروع في قتلهما، والسطو على سيارتين في الطريق العام مجاهرة.