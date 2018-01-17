بالفيديو: الكلباني يشبه أقاربه بنادي الاتحاد

حامدالعمري(صدى):

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للشيخ عادل الكلباني ، إمام جامع المحيسن بالرياض ، وهو يمازح مجموعة من أقاربه في مخيم.

حيث ذكر الكلباني في المقطع المتداول قائلا لهم : “ كلكم سمر ما فيه واحد فاتح، مشبها إياهم بنادي الإتحاد ” ، لينفجر الحضور بالضحك.

يذكر أن الكلباني اشتهر بفتاواه الغريبة ، بالإضافة إلى قصف الجبهات ” والذي اشتهر به على “ توتير ” ويتعلق ذلك بردوده القوية اللاذعة على منتقديه، الذين يوجهون له نقدا على بعض تغريداته، فردوده دائما ما تتميز بالفطنة، بحيث يأتي الرد مفحما ذكيا.