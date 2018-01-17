اليوم.. 3 مواجهات قوية في دوري الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مباريات دوري الأمير فيصل، بن فهد لأندية الدرجة الأولى، المقرر إقامتها اليوم.

ويخوض نجران مباراته أمام الكوكب في تمام الساعة 3:50 عصرًا، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في “أبها”.

ويلتقي فريق هجر، نظيره النجوم، في تمام الساعة 5:50 مساً على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بينما يلتقي الوحدة نظيره الطائي في الساعة 6:40 مساءً على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.