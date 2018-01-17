اليوم.. 3 مواجهات قوية في دوري الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى
أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مباريات دوري الأمير فيصل، بن فهد لأندية الدرجة الأولى، المقرر إقامتها اليوم.
ويخوض نجران مباراته أمام الكوكب في تمام الساعة 3:50 عصرًا، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في “أبها”.
ويلتقي فريق هجر، نظيره النجوم، في تمام الساعة 5:50 مساً على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بينما يلتقي الوحدة نظيره الطائي في الساعة 6:40 مساءً على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.
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