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اليوم.. 3 مواجهات قوية في دوري الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى

اليوم.. 3 مواجهات قوية في دوري الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى
ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مباريات دوري الأمير فيصل، بن فهد لأندية الدرجة الأولى، المقرر إقامتها اليوم.

ويخوض نجران مباراته أمام الكوكب في تمام الساعة 3:50 عصرًا، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في “أبها”.

ويلتقي فريق هجر، نظيره النجوم، في تمام الساعة 5:50 مساً على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بينما يلتقي الوحدة نظيره الطائي في الساعة 6:40 مساءً على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

 


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