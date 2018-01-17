بعد حملة تبليك المشاهير.. ” المري ” يحذر من الاقتداء بهم ويوضح سلبيات الشهرة

خالد الضبيبي(صدى):

أكد المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ على بن صالح المري، على خطر الاقتداء بالمشاهير خاصة في حالة الاقتداء السلبي، متناولًا سلبيات الشهرة.

وأوضح ” المري ” أن الإنسان إذا اشتهر فإن الفتنة تصل إليه سريعًا، لافتًا إلى أن الكثير من الناس يبحثون عن هذه الشهرة ويفرحون بها عندما يرون الناس يأتون إليهم طالبين التصوير معهم.

وأشار إلى أن فرص تعرض الفرد للفتنة تزداد بشكل أسرع وأسهل إذا كان مشهورًا، قائلًا ” بعض النساء لكثرة رؤيتهن له في وسائل الإعلام والتلفاز يظنن أنه سقطت الحواجز بينهن وبينه، وهذا غلط “.

كما حذر من الاقتداء بالمشاهير، مؤكدًا أن الشهرة قد تضر الإنسان إذا اقتدى به الناس في الشر فقد لا يتمتع بالاستقامة والورع والخوف، فيحمل وزره إلى من تبعه واقتدى به، لافتًا إلى أن السلف كانوا يفزعون ويخافون ويهربون من الشهرة.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا حملة توعوية على ” تويتر ” باسم ” حملة تبليك المشاهير “، مؤكدين أن الحملة ليست ضد جميع المشاهير بل من أصبحوا مشاهير بسبب شيء تافه جدًا.